{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Песков прокомментировал результаты опроса, в котором россияне назвали пандемию выдумкой

Пресс-секретарь президента посоветовал россиянам внимательнее относиться ко всей информации о COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, недавно завершивший лечение после заражения коронавирусом, пожелал россиянам, не верящим в опасность болезни, быть более внимательными к информации о COVID-19.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Скорее это нежелание почитать, посмотреть, просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют, и как они болеют", - объяснил в беседе с журналистами в четверг представитель Кремля, почему многие россияне не верят в опасность коронавируса.

"В данном случае хочется просто пожелать более внимательного отношения ко всей информации, большего доверия", - сказал Песков. И подчеркнул: "Эта штука [коронавирус] реальная".

Ранее издание РБК опубликовало данные опроса Высшей школы экономики, показавшего, что треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Кремль оценит опыт передачи губернаторам части полномочий для борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что решение о передаче полномочий не было скоропалительным, ситуация была тщательно проработана
Читать полностью