Песков прокомментировал результаты опроса, в котором россияне назвали пандемию выдумкой

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, недавно завершивший лечение после заражения коронавирусом, пожелал россиянам, не верящим в опасность болезни, быть более внимательными к информации о COVID-19.

"Скорее это нежелание почитать, посмотреть, просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют, и как они болеют", - объяснил в беседе с журналистами в четверг представитель Кремля, почему многие россияне не верят в опасность коронавируса.

"В данном случае хочется просто пожелать более внимательного отношения ко всей информации, большего доверия", - сказал Песков. И подчеркнул: "Эта штука [коронавирус] реальная".

Ранее издание РБК опубликовало данные опроса Высшей школы экономики, показавшего, что треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц.