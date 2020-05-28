{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Комиссия Думы направила в Роскомнадзор обращение по статьям зарубежных СМИ о COVID-19 в РФ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направила в Роскомнадзор материалы, касающиеся публикаций в "Файнэншл таймс" и "Нью-Йорк таймс" статей о якобы занижении смертности от коронавируса в России. Об этом сообщил журналистам в четверг глава комиссии Василий Пискарев.

Депутат 15 мая заявлял, что обращение также направлено в Генпрокуратуру РФ. "И "Нью-Йорк таймс", и "Файнэншл таймс", и Блумберг стали насыщать интернет информацией, что в России огромное количество погибших от коронавируса, что на самом деле не так. Мы не можем пройти мимо, мы подготовили все необходимые материалы, направили для рассмотрения в Генеральную прокуратуру для принятия мер реагирования и в Роскомнадзор", - сказал он.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Кремль оценит опыт передачи губернаторам части полномочий для борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что решение о передаче полномочий не было скоропалительным, ситуация была тщательно проработана
Читать полностью