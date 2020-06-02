Сбербанк отменил "банковский роуминг" по всей стране

Доля безналичных операций с каждым годом растет: по данным Центрального банка Российской Федерации за 2019 год россияне перевели с карты на карту около 35,6 трлн рублей. И российские банки подстраиваются под новые реалии, делая безналичные переводы удобнее и выгоднее для клиентов.

В 2020 году Сбербанк сделал операции на сумму до 50 тысяч рублей в месяц через Сбербанк Онлайн и смс-банк бесплатными - переводы в пределах любого российского региона и между ними можно совершать без комиссии. До новых правил комиссия при переводе денег в другой регион независимо от суммы составляла 1%, и с ней сталкивался каждый второй клиент банка.

Забыть о комиссии

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне. Но Сбербанк начал тестировать отмену комиссии еще в конце прошлого года.

Перед тем, как ввести новые условия для переводов, специалисты Сбербанка изучили потребительские предпочтения и клиентский опыт и выяснили, что ежемесячно переводы на сумму до 50 тысяч рублей проводят почти 90% клиентов. Особенно актуально это для менее защищенных слоев населения, например, студентов и пенсионеров - теперь эти переводы комиссией не облагаются.

С апреля 2020 года новые условия переводов вступили в силу на Дальнем Востоке, а с 2 июня - на территории всех регионов России. И прогнозы банка о том, что 50 тысяч рублей - это оптимальная сумма, подтвердились: только за последнее время доля плательщиков комиссии снизилась до 12-13%.

А если превысить лимит?

Переводы, за месяц превышающие лимит в 50 тысяч рублей, будут тарифицироваться по ставке 1% - но не более тысячи рублей. Например, если провести три перевода по 25 тысяч рублей, то первые две операции пройдут без комиссии, а в третьем случае она составит 250 рублей. Или другая ситуация: нужно перевести тысячу рублей, а остаток лимита составляет 500 рублей - в этом случае комиссией облагается только остаток, выходящий за лимит, комиссия составит всего 5 рублей.

Если перевод превышает лимит, мобильное приложение банка предупредит об этом заранее: на предварительной форме появится сумма комиссии. Если плательщик согласен с этим условием, достаточно нажать на кнопку "Продолжить". Приложение также сохранит информацию о текущем состоянии: суммах проведенных операций и возможном превышении лимита.

Это небольшие, но необходимые расходы, отмечают специалисты Сбербанка - именно комиссия, которую банк берет за денежные переводы, обеспечивает развитие инфраструктуры и обслуживание самого перевода. Это оплата работы программистов и инженеров, сервисов хранения данных, обеспечение безопасности транзакций.

"Наши клиенты активно пользуются сервисами денежных переводов - с каждым годом их количество только увеличивается, - объясняет заместитель председателя правления и руководитель блока "Розничный бизнес" Сбербанка Светлана Кирсанова. - Для того, чтобы им не приходилось дополнительно платить комиссию из-за региональной специфики, мы приняли решение обнулить комиссию на переводы до 50 000 рублей внутри банка. Понимая, что среди наших клиентов есть те, кто переводит деньги почти ежедневно, мы разработали совершенно новый сервис подписок, который позволяет максимально сократить затраты на денежные переводы сверх установленного лимита".