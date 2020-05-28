Санатории Краснодарского края с медицинской лицензией возобновят прием туристов с 1 июня

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Около 200 санаториев Краснодарского края с медицинской лицензией, приостановившие с конца марта прием туристов из-за пандемии коронавируса, возобновят работу с 1 июня. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперативного штаба в четверг.

"С 1 июня открываем санатории, имеющие специальную медицинскую лицензию. Не только в прибрежных городах, но и в Апшеронске, Славянском районе, Краснодаре. Всего - порядка 200. Все они обязаны строго соблюдать все регламенты Роспотребнадзора",- говорится в сообщении Кондратьева.

Уточняется, что учреждения должны будут организовывать трансфер гостей и контролировать перемещения туристов. Отдыхающим полагается иметь при себе справку о том, что они не заражены коронавирусом.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил президента РФ Владимира Путина включить объекты санаторно-курортной отрасли в федеральный список системообразующих предприятий для оказания им поддержки в условиях пандемии. До этого он выступил с инициативой перед депутатами региона о введении моратория на взимание курортного сбора до 2021 года из-за пандемии, при этом потери бюджета превысят 160 млн рублей. Потери санаторно-курортной отрасли Краснодарского края в апреле и мае из-за пандемии коронавируса превысили 10 млрд рублей, выпадающие доходы в бюджет от деятельности отрасли достигают почти миллиарда рублей.

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов направляют на 14-дневную самоизоляцию.

В 2019 году в основном туристическом регионе страны, Краснодарском крае, было собрано 112,94 млн рублей курортного сбора, турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, его размер составляет 10 рублей с человека в сутки, средства направляют на благоустройство территорий в населенных пунктах, где он взимается.