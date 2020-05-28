В Москве для поездки в непродовольственные магазины нужно будет оформлять пропуск

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Москвичи для поездки в непродовольственные магазины, которые откроются в городе с 1 июня, должны для передвижения по городу использовать цифровые пропуска категории "по иным целям", которые выдаются на один день два раза в неделю. Об этом сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В рамках шаговой доступности, если вы посещаете магазин пешком, то вам никаких документов не требуется, вы можете его посещать, как, собственно говоря, и продовольственный магазин. Если вы пользуетесь общественным транспортом, то мы с вами помним, что у нас режим самоизоляции действует до 14 июня, и те, кто находятся на самоизоляции, не работают и не получают рабочие пропуска, в любом случае будут пользоваться двукратным разовым пропуском, в том числе и для посещения непродовольственных магазинов", - сказал Немерюк в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

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