Минздрав назвал наиболее характерные симптомы у беременных с коронавирусом

"Систематический обзор, включающий 18 исследований (114 беременных женщин) показал, что наиболее характерными симптомами у беременных являются лихорадка (87,5%) и кашель (53,8%). Кроме того, часто встречаются усталость (22,5%), диарея (8,8%), одышка (11,3%), боль в горле (7,5%) и миалгия (16,3%)", - говорится в документе.

Кроме того, у женщин были отмечены такие осложнения, как выкидыш (2%), задержка роста плода (10%), дистресс плода (10,7%) и преждевременные роды (21,3-39,0%). Большинству пациенток было проведено кесарево сечение при родах. Также отмечены "неонатальные осложнения: мертворождение (1,2%), неонатальная смерть (1,2%), низкая масса тела при рождении (<2500 г, 5,3%) и асфиксия новорожденного (1,2%)".

В рекомендациях указывается, что группу наиболее высокого риска развития тяжелого течения вируса составляют беременные, имеющие соматические заболевания: хронические заболевания легких, бронхиальную астму средней и тяжелой степени тяжести, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение, хроническую болезнь почек, заболевания печени и др. При этом по-прежнему не известно, может ли заболевшая беременная женщина передать вирус ребенку во время беременности или родов. Однако есть единичные сообщения о выявлении вируса в грудном молоке.

В Минздраве указали, что у беременных с коронавирусной инфекцией возможно внезапное развитие критического состояния. "Основываясь на публикациях из Китая, Италии и США, можно утверждать, что имеющиеся данные не свидетельствуют о более тяжелом течении COVID-19 у беременных женщин по сравнению с общей популяцией взрослых людей. Однако систематический обзор 108 случаев лабораторно подтвержденных беременных с COVID-19 сообщил о возможности повышенного риска тяжелых заболеваний у беременных женщин <...> У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания", - говорится в тексте документа.

В рекомендация Минздрава также отмечается, что в настоящее время неизвестно, может ли беременная женщина с коронавирусом передать его ребенку во время беременности или родов. "На сегодняшний день вирус не был обнаружен в образцах амниотической жидкости, плацент. Имеются единичные сообщения о выявлении вируса методом ПЦР в грудном молоке", - сказано в тексте.

Беременные, перенесшие коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме, должны делать УЗИ каждые четыре недели. "Беременные женщины с подтвержденной инфекцией с бессимптомной формой или перенесшие легкую или среднетяжелую форму заболевания, должны быть мониторированы каждые 4 недели для оценки динамики роста плода, индекса амниотической жидкости, при необходимости - с оценкой кровотока в артерии пуповины. В случае тяжелых форм заболевания требуется более интенсивное УЗИ, допплерометрическое и КТГ-наблюдение", - говорится в документе.