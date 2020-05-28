Ситуация с заболеваемостью в Северодвинске сложилась из-за нарушений в поликлиниках

АРХАНГЕЛЬСК, 28 мая. /ТАСС/. Сложная ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Северодвинске сложилась во многом из-за нарушений правил приема пациентов в медучреждениях, в частности в поликлинике Центральной медико-санитарной части (ЦМСЧ) № 58 ФМБА России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

В Северодвинске зафиксировано 706 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это 43,5% от общего числа заболевших в области, рост заболеваемости в городе в 2,5 раза выше, чем на остальных территориях региона. Региональный штаб по предотвращению распространения инфекции оценивает состояние в городе как тяжелое.

"В поликлинике ЦМСЧ № 58, несмотря на возросшее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией, не был прекращен плановый прием пациентов. Случаи приема пациентов с симптомами ОРВИ в условиях поликлиники зафиксированы и в отдельных государственных медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Директор медицинского центра имени Н. А. Семашко Елена Казакевич, которая курирует работу ЦМСЧ № 58, была командирована в Северодвинск для оказания помощи в организации работы инфекционного отделения в ЦМСЧ № 58. "То, что творилось в поликлинике медсанчасти № 58 - безобразие. Там велся прием плановых пациентов, собирались очереди в коридорах. Регистраторы действительно приглашали обратившихся пациентов с температурой прийти в поликлинику на прием. В результате проверки моим решением уволен заместитель по поликлинической работе, на эту должность определен новый сотрудник, положительные изменения начали происходить буквально сразу", - сообщила Казакевич на заседании регионального оперштаба по предотвращению распространения инфекции.

На сегодняшний день в медсанчасти № 58 ФМБА продолжается работа по развертыванию коек инфекционного профиля, 68 уже введены в эксплуатацию и заняты пациентами с пневмонией. В ближайшие дни будет организовано еще 12 коек, а в перспективе их количество будет доведено до 95. Кроме того, в Северодвинске 179 пациентов, переносящих коронавирус в легкой форме, проходят лечение в домашних условиях под контролем медицинских работников. В Архангельской области 1 583 официально подтвержденных случаев заболевания, 456 пациентов из них выздоровели и выписаны.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 379 051 случай заражения, выздоровели 150 993 человека, умерли 4 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.