Часть курортов Краснодарского края возобновит прием туристов с 7 июня

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Власти на Кубани совместно с Роспотребнадзором формируют список дополнительных предприятий, среди которых учреждения туристической сферы, которые смогут возобновить работу с 7 июня, сообщил в своем в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперативного штаба в четверг.

"Совместно с Роспотребнадзором определим список дополнительных предприятий, в том числе курортной сферы, которые смогут начать работу 7 июня с соблюдением всех санитарных норм", - говорится в его сообщении.