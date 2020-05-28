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Часть курортов Краснодарского края возобновит прием туристов с 7 июня

Список формируется властями региона совместно с Роспотребнадзором

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Власти на Кубани совместно с Роспотребнадзором формируют список дополнительных предприятий, среди которых учреждения туристической сферы, которые смогут возобновить работу с 7 июня, сообщил в своем в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперативного штаба в четверг.

"Совместно с Роспотребнадзором определим список дополнительных предприятий, в том числе курортной сферы, которые смогут начать работу 7 июня с соблюдением всех санитарных норм", - говорится в его сообщении.

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