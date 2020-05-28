В Госдуме рассмотрят проект о полиции, когда будет понимание о его пользе для граждан

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительственный законопроект о расширении полномочий полиции будет вынесен на рассмотрение Госдумы только после изучения, насколько предлагаемые новеллы будут полезны обществу, заверил глава профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Задача комитета - разобраться, нужен ли [законопроект] на сегодня, как скоро нужно вносить эту инициативу [на рассмотрение Госдумы]. И какая польза от него будет гражданам", - сказал он журналистам в четверг.

"Здесь должен быть баланс между защитой сотрудника полиции, который, конечно, нуждается в защите от посягательств, но чтобы при этом не страдали права граждан. Пока мы баланс этот не выстроим, мы не будем торопиться с внесением [на рассмотрение палаты], тем более мы запланировали его широкое обсуждение, запросили дополнительные материалы, подтверждающие те или иные положения законопроекта о полиции", - добавил депутат.

Пискарев отметил, что в комитет поступает огромное количество обращений от граждан с просьбой дать оценку тем или иным положениям инициативы. "Интересуются вопросом применения оружия, блокировки, оцепления, осмотра и досмотра граждан. Пока мы все эти тонкости не разберем, мы не будем его выносить на рассмотрение, пока не будет понимания, а зачем это нужно, для каких целей это нужно, что будет в итоге получено", - заключил глава комитета.

Законопроект был внесен в Госдуму 13 мая, им предлагается наделить сотрудников полиции рядом новых полномочий. Это право вскрывать автомобили, оцеплять территории и жилые помещения, проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступления.

Расширяется перечень обстоятельств, при которых полицейский вправе применить огнестрельное оружие. Закрепляется право сотрудников правопорядка "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", места проведения публичных и массовых мероприятий. Также полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий.