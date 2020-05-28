Минобороны получит 1,95 млрд рублей на строительство медцентров в Дагестане

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минобороны 1,95 млрд рублей на строительство многофункциональных медицинских центров в Дагестане. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1 950 000 тыс. рублей на строительство в рамках государственного оборонного заказа трех многофункциональных медицинских центров общей мощностью 200 коек в Республике Дагестан в целях оказания медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией", - говорится в документе.

Там также отмечается, что до 1 февраля 2021 года Минобороны России должно представить доклад в правительство об эффективном использовании указанных средств.

При этом медцентры будут переданы на безвозмездной основе в собственность республики после ввода их в эксплуатацию.