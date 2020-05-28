Псковские власти с 29 мая разрешат проведение плановых операций

ПСКОВ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области в условиях пандемии коронавируса планируют с 29 мая разрешить проведение плановых операций и врачебных приемов граждан. Кроме того, жителям области разрешат гулять в парках, сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания с медицинским сообществом региона.

"Мы не должны обделять вниманием и людей с другими диагнозами, тех, кому требуется медицинская помощь. Вероятнее всего, с завтрашнего дня можно будет поводить плановые операции и плановые приемы. Здесь лечащий врач должен принимать окончательное решение о необходимости. Очень важно, чтобы показания к плановой операции, чтобы состояние у пациента не переходило в патологию, когда уже требуется неотложная операция. Те люди, которым нужна помощь, консультации, приемы, операции, это нужно делать, понимая всю степень ответственности в период распространения инфекции", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что власти разрешат жителям региона совершать прогулки в парках при условии соблюдения социальной дистанции. "Мы пока не говорим о мерах послабления, хотя целый ряд регионов к обсуждению этого уже подошел. Обсуждаем возможность открытия парков для прогулок, но с полным исключением пользованием уличным инвентарем, скамейками, детскими площадками, спортивными площадками. Люди все равно сейчас выходят в парк и гуляют, погода этому способствует. Они говорят полицейским, что просто проходят через парк. Это условность, поэтому дадим возможность гулять по паркам, но с жестким, четким соблюдением всех необходимых требований", - добавил губернатор.

В ходе заседания губернатор Михаил Ведерников сообщил, что в Псковской области с 19 мая зафиксировано уже "три суточных антирекорда по числу новых случаев заболевания". По словам главы региона, за последние сутки выявлен 51 человек с коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Псковской области выявлен 721 случай заражения, зафиксировано 10 летальных исходов. Выздоровели 296 человек.