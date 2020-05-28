Власти считают, что смертность в Москве за май будет выше прошлогодних значений

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают, что статистика смертности в столице за май превысит прошлогодние значения. Об этом сообщается в среду на официальном сайте столичного департамента здравоохранения Москвы.

"Полученное превышение по смертности за апрель, тем более при сравнении с цифрами по другим городам и странам, не является значимым. Вероятнее всего, от месяца к месяцу оно будет колебаться. При этом уже сейчас понятно, что смертность за май будет выше. На конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавируса в Москве. А между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около двух - трех недель. Эти показатели также будут проанализированы и открыто опубликованы", - говорится в публикации.

Летальность от коронавируса в Москве за апрель составила от 1,4% до 2,8% в зависимости от методики подсчета. Как пояснили в департаменте, по уточненным данным, за месяц в городе подтверждены 636 смертей из-за коронавируса. Власти прибавили к ним те случаи, когда у пациента был отрицательный тест, но имелись клинические проявления инфекции, а также те, когда у пациента тест был положительным, но причиной смерти стали другие заболевания.

"Таким образом, летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии)", - говорится в сообщении.

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