В Минздраве рассказали о применении гидроксихлорохина пациентами с коронавирусом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Применение гидроксихлорохина у пациентов с коронавирусом в России не привело к летальным исходам, связанным с нарушением сердечного ритма. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в четверг.

Министерство также ведет постоянный контроль по вопросу эффективности и безопасности препарата.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с решением приостановить клинические испытания гидроксихлорохина в рамках программы "Solidarity" для дополнительной оценки его безопасности.

"Вопрос эффективности и безопасности гидроксихлорохина, а также других препаратов, используемых в России для терапии COVID-19, находится под постоянным контролем Минздрава России и его подведомственных организаций", - говорится в сообщении.