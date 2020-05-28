Врачи из Москвы приедут в Псков для лечения тяжелобольных пациентов с COVID

ПСКОВ, 28 мая. /ТАСС/. Первая бригада врачей из Москвы из шести человек, которую по поручению президента РФ Владимира Путина направят в Псковскую область, прибудет в регион 29 мая и будет работать с пациентами, зараженными коронавирусом, у которых течение болезни протекает в тяжелой форме. Всего медики пробудут в регионе две недели, сообщила в четверг первый вице-губернатор Вера Емельянова в ходе совещания с медицинским сообществом области.

В ходе заседания губернатор Михаил Ведерников сообщил, что в Псковской области с 19 мая зафиксировано уже "три суточных антирекорда по числу новых заболеваний". По словам главы региона, за последние сутки выявлен 51 человек с коронавирусом. В среду президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. Также Путин поручил предусмотреть в ближайшие дни направление московских медицинских бригад во Владимирскую и Псковскую области. Для Псковской области тема обеспечения медицинскими кадрами крайне актуальна, так как укомплектованность ими в регионе составляет 43%, а средняя зарплата врачей является самой низкой в Северо-Западном федеральном округе и одной из самых низких по стране.

"Направление в Псковскую область бригады врачей анестезиологов-реаниматологов, для оказания медицинской помощи пациентам. Мы ожидаем в пятницу шесть врачей, первую бригаду, которая отработает у нас две недели. Для практической помощи, консультативной нашим медицинским работникам. Мы провели необходимую работу по встрече этих медицинских работников. Подготовлено место для их проживания, организовано питание и все условия для их работы в нашем COVID-центре", - сказала Емельянова.

По словам Ведерникова, на данный момент "на передовой борьбы с коронавирусом" в Псковской области находятся 11 реаниматологов, трое из которых заболели новой коронавирусной инфекцией и ушли на лечение. "Если среди оставшихся медиков появятся новые заболевшие, работать по одному из ключевых направлений будет попросту некому. В условиях, когда критически необходимые специалисты не имеют замены, нам нужна дополнительная помощь и поддержка. До конца текущей недели к нам прибудет команда специалистов из Москвы, это врачи с большим опытом работы именно с тяжелыми пациентами. Эти врачи будут оказывать помощь на наиболее сложных участках работ", - уточнил губернатор.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Псковской области выявлено 721 случай заражения, зафиксировано десять летальных исходов. Выздоровели 296 человек.