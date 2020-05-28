Минтранс не исключает внедрения технологий биометрии для осмотра пассажиров

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Транспортной отрасли понадобятся новые технологии для мониторинга здоровья пассажиров и отслеживания больных. Об этом в ходе конференции "РЖД Партнера" рассказал замдиректора департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Евгений Ткаченко.

"Наверняка вы уже сталкивались с тем, что при входе в здание стоят системы мониторинга температуры… Скорее всего, у нас появятся дополнительные цифровые технологии распознавания состояния людей. Эта тема будет примыкать к вопросам обеспечения транспортной безопасности. Нам наверняка потребуется на категорируемых объектах включать вопросы биологической безопасности точно также, как мы сейчас досматриваем, условно говоря, взрывчатые вещества. Без новых цифровых технологий по биометрии, распознаванию объектов мы эту задачу не разрешим", - считает он.

Ткаченко добавил, что речь идет в том числе и об отслеживании пассажиров, которые имеют какие-то ограничения на перемещение на период болезни, "без нарушения конституционных прав и свобод".

"Эту тему надо дополнять. Все остальное, что у нас с вами есть, - трансформация управления транспортными потоками, внедрение беспилотного транспорта, внедрение информационного обеспечения транспортной безопасности и так далее - все остается в полной мере", - заключил он.