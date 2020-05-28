Участницу "Нового величия" Павликову отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы на 16 июня перенес прения сторон по уголовному делу молодежного сообщества "Новое величие" из-за подозрения на коронавирус у обвиняемой Анны Павликовой. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Максим Пашков.

"У Павликовой предписание на карантин, предполагающее запрет на выход из дома. Оно выдано уполномоченным органом. У нее подозревают коронавирус. В связи с этим прения отложили на 16 июня", - сказал адвокат.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин, а также заочно арестован скрывшийся от следствия Сергей Гаврилов.

Ранее Люблинским судом был осужден другой участник движения Павел Ребровский, однако в судебном заседании в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор он отказался от своих первоначальных признательных показаний. Реальный срок наказания ему отменили, отпустили под подписку о невыезде и вернули уголовное дело на новое рассмотрение. Помимо него, в марте прошлого года был приговорен к двум годам лишения свободы условно признавший вину и заключивший досудебное соглашение Рустам Рустамов, который дал показания на всех участников "Нового величия".