На Кубани в 12 зоопарках и океанариумах выявили нарушения требований содержания животных

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Нарушения требования содержания животных были выявлены в 12 зоопарках и океанариумах на территории Сочи и Туапсинского района. Сообщение об этом появилось в четверг на официальном сайте прокуратуры Краснодарского края.

"Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура в связи с вступившими в силу отдельными положениями Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" провела проверку соблюдения требований данного закона в деятельности зоопарков и океанариумах, расположенных на территории города Сочи и Туапсинского района. Так, в 12 организациях, которые содержат животных в культурно-зрелищных целях, выявлены нарушения требований содержания животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих заведениях не соответствовали норме размеры вольеров для содержания хищных и копытных животных. Кроме того, документация по кормлению и вакцинации животных, дератизации и дезинсекции помещений в которых они содержались, не разрабатывалась и не утверждалась. В некоторых случаях отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, по которым ввозились животные.

Предъявлено шесть исковых заявлений в районные суды города Сочи. По результатам рассмотрения представлений нарушения устранены, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.