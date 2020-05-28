Минздрав назвал условия для тестирования новорожденных на коронавирус

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Исследование на наличие новой коронавирусной инфекции обязательно делать только новорожденным, у чьих матерей было подтверждено заражение, уточнили ТАСС в четверг в пресс-службе Минздрава.

Ранее СМИ со ссылкой на методические рекомендации министерства по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при коронавирусе сообщили, что тестировать на коронавирус нужно всех новорожденных.

"Обязательному тестированию на коронавирус подлежат только новорожденные, родившиеся от матерей с COVID-19", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Как уточняется в методических рекомендация Минздрава, "тестированию подлежат: все дети, рожденные от матерей с подозреваемым/подтвержденным инфицированием COVID-19 <...>; все новорожденные, поступившие в медицинские учреждения с подозреваемым/подтвержденным инфицированием COVID-19 <...>; все новорожденные без клинических проявлений, не требующие госпитализации по состоянию здоровья, находившиеся в контакте с людьми с подозреваемым/подтвержденным инфицированием COVID-19".

Материал для ПЦР-теста у таких младенцев необходимо брать в первые часы жизни. Если ребенок родился у матери с подозрением на коронавирус или подтвержденной инфекцией, повторный тест следует сделать на третьи сутки жизни, а если у него уже выявлена инфекция, - на третьи сутки после поступления в больницу, следует из документа. Тем же, кто контактировал с заразившимися (или лицами с подозрением на заражение), второй тест Минздрав рекомендует делать на первые и третьи-четвертые сутки после установления такого контакта.

Ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения, профессор Лейла Адамян сообщила, что в России насчитывается более 2 тыс. беременных с подтвержденной коронавирусной инфекцией, только более 800 человек из них - в Москве.