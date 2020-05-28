Сезон развода караулов начнется, когда Кремль откроется для посещения экскурсантами

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) пока не назначила дату начала сезона развода пеших и конных караулов в Кремле.

"Сезон разводов пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации в 2020 году начнется при улучшении эпидемиологической обстановки и открытии Московского Кремля для экскурсионного посещения", - сообщил в четверг ТАСС заместитель начальника Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.

Обычно сезон развода караулов в Кремле проходит в теплое время года и начинается в середине апреля.

Церемониал развода караулов проходит на Соборной площади Кремля в последние 15 лет, предстоящий сезон станет 16-м. Церемония воссоздана с учетом вековых воинских традиций, объединяет самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, выступление конного караула и музыкальное сопровождение Президентского оркестра. Три четверти участников церемонии - военнослужащие срочной службы. Увидеть развод караулов может любой желающий, купив билет в Московский Кремль.