Медработникам в Мордовии выплатили 1,7 млн рублей после вмешательства прокуратуры

САРАНСК, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудники Краснослободской районной прокуратуры Республики Мордовия провели проверку соблюдения прав медиков на получение стимулирующих выплат. В результате проверок сумма размером 1,7 млн рублей была выплачена 43 медработникам, сообщается в четверг на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

"По результатам рассмотрения представления прокурора трудовые права работников учреждения восстановлены, им выплачены причитающиеся стимулирующие выплаты на сумму 1,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что выплаты не произвели своевременно 43 работникам Краснослодобской центральной районной больницы.

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению президента РФ Владимира Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей.