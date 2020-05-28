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Более 40 млн американцев обратились за пособием по безработице за последние 10 недель

Пик пришелся на конец марта, когда данный показатель составил 6,9 млн человек, сообщили в Министерстве труда США

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние десять недель, или с момента введения ограничительных мер в связи с новым коронавирусом (с 15 марта по 23 мая), превысило 40 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Министерства труда США.

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По информации ведомства, с 17 по 23 мая 2,1 млн американцев обратились за выплатой такого пособия. Эксперты ранее ожидали, что данный показатель составит от 2,1 млн до 2,4 млн человек.

По данным ведомства, с 9 по 16 мая 2,4 млн американцев обратились за выплатой такого пособия, за неделю до этого скорректированный аналогичный показатель составлял 2,68 млн. Таким образом, число заявок продолжает снижаться, учитывая, что в период с 26 апреля по 2 мая 3,16 млн граждан подали соответствующие документы, а с 19 по 25 апреля - 3,84 млн. Пик пришелся на конец марта, когда данный показатель составил 6,9 млн человек.

На прошлой неделе власти штатов приступили к смягчению ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. В частности, возобновил работу ряд предприятий. Однако безработица по-прежнему достигает высокого уровня.

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