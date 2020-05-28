Детские лагеря в Краснодарском крае могут возобновить работу во второй половине июня

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края совместно с Роспотребнадзором рассмотрят возможность возобновления работы детских лагерей и санаториев со второй половины июня, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края по итогам заседания оперативного штаба региона в четверг.

Ранее сообщалось, что с 1 июня возобновят прием отдыхающих 200 санаториев с медицинской лицензией, при этом детские лагеря и детские санатории с 1 июня не смогут возобновить работу из-за пандемии коронавируса.

"Все регионы должны быть проинформированы, что мы не готовы пока принимать детей. Посмотрим на вторую половину июня и развитие ситуации и совместно с Роспотребнадзором будем принимать решение об открытии детских здравниц", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что власти края проинформируют другие регионы, традиционно направляющие на отдых на Кубань детей, о необходимости переноса сроков заездов детей в лагеря и санатории.

Дежурные группы в детских садах

Кондратьев также поручил проработать возможность открытия дежурных групп в детских садах.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков. С 23 мая внутри муниципалитетов режим карантина сняли, возобновили работу ряд предприятий, при этом детские дошкольные учреждения в эту категорию не входят. В местных сообществах в социальных сетях в четверг опубликовали обращения жителей региона к губернатору, жалующихся на то, что они не могут выйти на работу в связи с тем, что им не с кем оставить своих детей.

"Многие люди вышли на работу, но стали перед вопросом, как быть с детьми. Хорошо, если есть бабушки, но этого недостаточно. Необходимо продумать, как можно с учетом эпидемиологической ситуации в усеченном режиме их открыть", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Уточняется, что он дал поручение профильным ведомствам проработать вопрос открытия дежурных групп в детских садах.