Константинов: Крым должен внедрять новые технологии для решения проблем водоснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Крым должен искать новые технологии и модернизировать сети, чтобы решить проблему водоснабжения, а не рассчитывать на возобновление ее поставок с Украины, заявил журналистам спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Нет, совсем невозможно. Нужно забыть, как про страшный сон", - сказал Константинов, говоря о возможности возобновить подачу воды с Украины по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

По его словам, для восстановления канала понадобятся миллиарды рублей, а пока он непригоден для использования. Кроме того, по мнению Константинова, крымчане не могут до конца доверять украинским властям.

Он уверен, что для решения проблемы, которая в этом году в Крыму может стать особенно серьезной и привести к сложностям с водоснабжением жителей и сельхозпредприятий, нужно использовать новые технологии. Они позволят вторично использовать воду, сократить потери на сетях, лучше выстроить систему передачи воды внутри Крыма - сейчас имеется ряд проблем при ее транспортировке в районах республики. Также это даст возможность повысить эффективность сельского хозяйства.

"Сколько в сутки [воды] потребляется по Симферополю, столько же сливается в виде стоков, но ее вторичное потребление сразу избавляет нас от проблемы воды. Да, это деньги, да, это надо перестроить. Наша система водоснабжения делалась в советские годы по другим технологиям - сейчас все другое, другие затраты, есть мировые аналоги", - отметил он.

Украина в мае 2014 года прекратила подачу воды, которая поступала по оросительно-обводнительному Северо-Крымскому каналу. В ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.