Турбазы Бурятии откроются с 1 июня для жителей региона

УЛАН-УДЭ, 28 мая. /ТАСС/. Турбазы и гостевые дома в Бурятии начнут принимать гостей с 1 июня, однако работа будет возобновлена только для местных жителей. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы республиканского правительства.

С 13 мая власти Бурятии начали ослаблять режим самоизоляции - открылись промышленные предприятия, торговые компании, людям разрешено совершать прогулки, заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе. Ранее анонсировалось открытие турбаз на Байкале для жителей Бурятии с 29 мая.

"В Бурятии с 1 июня турбазы и гостиницы возобновят работу для семейного и индивидуального отдыха. Персонал и будущие гости будут обязаны заранее сдавать анализ на COVID-19, прежде чем заезжать в санаторно-курортные организации", - говорится в сообщении.

При этом глава Бурятии Алексей Цыденов поручил Министерству туризма республики создать телефон горячей линии для анонимных сообщений о нелегальном оказании туристских услуг. "Необходимо установить контроль за дисциплиной, чтобы гостиницы принимали только проверенных людей и не допускалось бесконтрольное заселение - это действительно важно. Работа по правилам - только это защитит нас от распространения COVID-19. Если вы начинаете "в серую" работать, никого не проверять и заселять, то это будет восприниматься как нарушение безопасности и приведет к закрытию", - приводит пресс-служба слова Цыденова в обращении к предпринимателям.

Глава Бурятии также поручил рассмотреть возможность разрешить жителям Иркутской области при наличии отрицательной справки на COVID-19 останавливаться в гостиницах Северо-Байкальского района и города Северобайкальск. Под запретом до 1 июля на территории Бурятии остаются туристско-экскурсионные поездки организованными группами. Ранее сообщалось, что с 1 июля в Бурятии откроются детские оздоровительные лагеря.

Всего в Бурятии зарегистрированы 1 411 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Завершили лечение и выписались из больниц 694 человека, умерли 10 человек. В настоящее время проходит лечение в стационарах 531 пациент, на амбулаторном лечении находятся 176 пациентов.