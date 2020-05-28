В пригородных поселках Махачкалы к сентябрю построят два новых детских сада

МАХАЧКАЛА, 28 мая. /ТАСС/. Строительство двух новых детских садов по 200 мест каждый завершится в пригородных поселках Махачкалы к сентябрю 2020 года, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

"Премьер-министр Дагестана Артем Здунов проверил ход строительства дошкольных образовательных организаций в Махачкале. <...> Оба детских дошкольных учреждения специалисты предприятий военно-строительного комплекса Минобороны России, выполняющие государственный заказ республики, планируют ввести в эксплуатацию до конца августа текущего года. Уже сейчас параллельно со стройкой идет закупка оборудования и инвентаря", - говорится в сообщении.

Один из детских садов, рассчитанный на 200 детей, будет расположен в микрорайоне "ДОСААФ". Площадь основного двухэтажного здания детсада почти 4 тыс. кв. м. Общая сметная стоимость объекта - около 180 млн рублей.

"На данный момент здесь достраивается первый этаж. По проекту это будет современный, комфортный детский сад, где продумано все: от внешнего дизайна до внутреннего интерьера, количество игровых площадок, зон отдыха и сна", - уточнили в пресс-службе.

Еще один детский сад расположится в пригородном поселке Сулак Махачкалы. "Здесь строят ясли-сад на 200 мест. Как раз столько детей сейчас стоят в очереди в единственное имеющееся в поселке детское дошкольное учреждение", - уточнили в пресс-службе. На территории учреждения предусмотрены красочные беседки и игровые зоны с качелями. Кроме того, детсад будет приспособлен и для людей с ограниченными возможностями - для этого в здании установят специальный лифт.

В марте в управлении образования Махачкалы сообщили, что строительство девяти детских дошкольных учреждений на 1,5 тыс. мест планируется до конца текущего года в Махачкале. В Махачкале 70 действующих детсадов, в которых обучаются около 20 тыс. детей. Очередь в детские сады составляет около 25 тыс. детей.