В Северной Осетии бригада врачей из Москвы пробудет две недели

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Бригада врачей из Москвы, прибывшая накануне в Северную Осетию для помощи в лечении больных с коронавирусом, будет работать в медучреждениях республики в течение двух недель. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Завтра команда приступает к работе в красных зонах стационаров, которые уже функционируют, первый пункт - Республиканская клиническая больница. Оказывать содействие медикам Северной Осетии в вопросах лечения пациентов с COVID-19 бригада намерена в течение ближайших двух недель", - говорится в сообщении.

Главными задачами в работе группы станут консультации региональных специалистов, внесение корректировок в методику и протоколы лечения пациентов. Особое внимание уделят рекомендациям по проведению КТ-скринингов. Как сообщают специалисты из Москвы, столица имеет большой опыт в этой области, база исследований пациентов с коронавирусом на сегодняшний день одна из крупнейших в мире.

Также специалисты уже обсудили с коллегами в республике применение метода лечения донорской плазмой. В Москве и области положительная динамика в лечении данным методом больных с коронавирусной инфекцией наблюдается примерно в 75% случаев. В Северной Осетии на данный момент идет активная подготовка к организации работы пункта приема плазмы от доноров, ожидаются поставки необходимого оборудования. Группа столичных врачей поработает в каждом учреждении, где организована помощь пациентам с коронавирусом.

В клинической больнице Северо-Осетинской государственной медицинской академии, которая начнет прием пациентов, медики дали необходимые рекомендации и корректировки в организации рабочих зон, размещении шлюзов и пунктов приема больных, осмотрено отделение реанимации. "Здесь полностью подготовлена реанимация, она оборудована всем необходимым - лекарственными препаратами и оборудованием. В дальнейшем мы обсудим наши ошибки и поделимся своим опытом в организации ковид-центров в Москве", - цитирует пресс-служба руководителя группы Константина Покровского - руководителя центра хирургии Городской клинической больницы №67 имени Л.А. Ворохобова.

Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. В числе регионов и Северная Осетия.