Режим ограничений из-за коронавируса в Москве будет сохраняться до появления вакцины

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры, которые были введены из-за распространения коронавируса, сохранятся в Москве до появления вакцины. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала " Россия-24 ".

Второй этап смягчения ограничений. Как Москва будет жить с 1 июня

"Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго - до того, как мы вакцину не получим", - заявил он.

При этом мэр отметил, что москвичи не должны "взаперти все время жить". "Мы должны жить нормальной жизнью: ходить в магазины, общаться друг с другом, гулять, но при этом соблюдать элементарные требования, которые вообще во многих странах являются аксиомой", - сказал Собянин.

По его словам, реальность такова, что приходится ограничивать себя. "Но минимально ограничивать для того, чтобы обеспечить жизнь и здоровье родных и близких, чтобы не скатываться обратно к такой тяжелой ситуации", - отметил мэр.

Мэр Москвы 27 мая подписал указ, согласно которому с 1 июня 2020 года власти столицы начинают второй этап смягчения ограничений. Работу возобновят многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки.

По указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. Кроме того, в своем блоге мэр в тот же день сообщил, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

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