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ГИБДД распорядилась усилить работу экзаменационных подразделений после самоизоляции

В ведомстве отметили, что ГИБДД ждет наплыва кандидатов в водители в свои экзаменационные подразделения

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Руководство Госавтоинспекции распорядилось усилить режим работы регистрационно-экзаменационных подразделений в регионах после снятия режима самоизоляции. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на состоявшейся в ТАСС в онлайн-формате пресс-конференции.

"Мы еще раз ориентировали начальников Госавтоинспекции по субъектам на то, чтобы спланировать работу регистрационно-экзаменационных подразделений в усиленном режиме, чтобы сделать максимально комфортным посещение этих подразделений", - сказал он.

Понарьин отметил, что ГИБДД после снятия режима самоизоляции ждет наплыва кандидатов в водители в свои экзаменационные подразделения.

"ГИБДД не ограничивала себя и сотрудников в приеме экзаменов, пандемия как раз сказалась на работе автошкол. И мы сейчас ждем наплыва кандидатов в водители в наши регистрационно-экзаменационные подразделения. Многое зависит от тех режимов, который будет в постпандемийный период", - заключил он.

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