Власти Москвы назвали возможное число жертв коронавируса в столице за апрель

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве за апрель, по новым детальным данным властей, может быть скорректировано с 639 до 1 561. Это следует из информации, опубликованной в четверг на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее Минздрав России утвердил методические рекомендации по ведению статистики заболеваемости и смертности из-за новой инфекции. В их основу положены принципы, установленные Международной классификацией болезней ВОЗ.

По подсчетам ТАСС на основе информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, условный уровень смертности от инфекции в Москве на конец апреля составлял около 1,1%. В столичном департаменте здравоохранения в четверг уточнили, что по новым правилам расчета летальность в апреле составила от 1,4% до 2,8% в зависимости от выбранной методики.

В частности, московские власти уточнили ранее озвученное количество умерших - их оказалось не 639, а 636, - и прибавили к нему случаи, когда самой вероятной причиной смерти (по результатам патологоанатомических исследований и исходя из клинических признаков) стал коронавирус, даже если тест на него был отрицательным. При таком методе подсчета число умерших в Москве увеличится до 805 - 1,4% всех инфицированных, выявленных в апреле. Как отметили в департаменте, специалисты учли "даже спорные, сомнительные случаи".

Власти также проанализировали все смерти в Москве в апреле и выявили еще 756 человек, "умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус". При использовании этой методики общее число умерших составит 1 561 - примерно 2,8% всех заразившихся в прошлом месяце.