Попова надеется, что вакцину удастся получить до второй волны коронавируса

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется на получение вакцины против коронавируса до возможной второй волны заболевания.

"Мы очень надеемся, что мы получим ее вовремя, до второй волны [коронавируса]", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина", анонс которого был показан в четверг в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее президент России Владимир Путин призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса в октябре - ноябре 2020 года. Глава министерства Михаил Мурашко прогнозировал, что первые результаты клинических испытаний вакцин будут получены в конце июля, тогда же они станут доступными для более широкого применения.