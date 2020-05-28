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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова надеется, что вакцину удастся получить до второй волны коронавируса

Ранее Владимир Путин призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса в октябре - ноябре 2020 года
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется на получение вакцины против коронавируса до возможной второй волны заболевания.

"Мы очень надеемся, что мы получим ее вовремя, до второй волны [коронавируса]", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина", анонс которого был показан в четверг в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее президент России Владимир Путин призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса в октябре - ноябре 2020 года. Глава министерства Михаил Мурашко прогнозировал, что первые результаты клинических испытаний вакцин будут получены в конце июля, тогда же они станут доступными для более широкого применения.

 

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