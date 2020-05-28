Собянин сообщил, что пик распространения коронавируса в Москве позади

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Специалисты отмечают, что пик заражения коронавирусом в Москве уже пройден. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Мы создавали эти госпитали, рассчитывая на самый сложный сценарий <…> Самый страшный сценарий миновал. Мы были на грани. Но мы прошли его благодаря совместным усилиям. Пик миновал", - сказал Собянин.

Он отметил, что было принято решение постепенно выводить больницы для плановой помощи. А современные многофункциональные центры могут "заморозить" для того, чтобы в случае второй волны заражения коронавирусом они могли снова принимать пациентов.

"Лучше эти современные многофункциональные центры, оснащенные всем необходимым, заморозить и оставить на всякий случай, на случай второй волны. А большинство больниц чтобы продолжали работать в нормальном режиме, оказывая плановую помощь москвичам и иногородним", - сказал мэр.

Кроме того, во временные госпитали будут направляться пациенты с относительно легкой формой течения заболевания, которые по объективным причинам не могут лечиться в домашних условиях (проживание в общежитии, в одной квартире с пожилыми родственниками и другими лицами из групп риска и т. п.).

В столице в настоящее время разворачивают пять временных коронавирусных госпиталей на базе крупных выставочных центров, включая павильон № 75 на ВДНХ. Временные госпитали для приема больных с коронавирусной инфекцией будут также развернуты в Экспоцентре на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре "Сокольники", Ледовом дворце "Крылатское" и АТЦ "Москва" на Каширском шоссе. Всего будет открыто порядка 10 тыс. коек, предназначенных для долечивания пациентов, которые уже идут на поправку.

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