В Крыму готовы принять представителей ООН после выступления там крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Республики Крым готовы принять представителей ООН после выступления там представителей республики, сообщил в четверг журналистам председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Общественники Крыма, участвовавшие в неформальной видеоконференции в Совете безопасности ООН по вопросам ситуации в Крыму, 22 мая 2020 года пригласили представителей ООН посетить полуостров и убедиться, что российский регион успешно развивается. Неформальная видеоконференция Совбеза ООН была организована постпредством России и проводилась по так называемой формуле Аррии, подразумевающей участие общественников. Она была посвящена ситуации в Крыму, в ней впервые приняли участие жители полуострова.

"Мы их встретим, пусть приезжают, смотрят. Все иностранцы, которые приезжают, живут по своему плану, ездят и сами формируют программу. Никакой организации нет, чтобы там что-то улучшить (показать с лучшей точки зрения - прим. ТАСС)", - сказал Константинов, отвечая на вопрос ТАСС,

Глава республиканского парламента напомнил, что после воссоединения региона с Россией иностранные делегации не раз бывали на полуострове.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.

Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.