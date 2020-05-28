Власти Бурятии заявили, что массовых высвобождений работников с предприятий в регионе нет

УЛАН-УДЭ, 28 мая. /ТАСС/. Ситуация с безработицей в Бурятии является напряженной, но стабильной, массовых высвобождений работников с местных предприятий нет. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель руководителя Республиканского агентства занятости населения Бурятии Николай Пивоваров.

В среду, 27 мая, на совещании по ситуации на рынке труда президент Владимир Путин отметил, что наибольший рост числа безработных с 1 марта по 20 апреля 2020 года отмечен в Тюменской, Калининградской, Вологодской областях, Чувашии и Бурятии. Наибольшая доля прироста зарегистрированных безработных от экономически активного населения наблюдается в Тыве, Кабардино-Балкарии, Республике Алтай и Республике Бурятия.

"На текущий момент ситуация напряженная, но стабильная. Массовых высвобождений с предприятий республики мы не наблюдаем. Предполагается к высвобождению порядка 500 сотрудников, из них около 200 - в связи с пандемией коронавируса", - сообщил Пивоваров, добавив, что на удаленной работе в республике занято около 10 тыс. человек, 4 тыс. трудятся неполный рабочий день.

По его словам, количество обратившихся граждан в службу занятости выросло, таких на текущий момент зарегистрировано 25 тыс. человек. Пособие по безработице получают 18,5 тыс. граждан. "Порядка 12 тыс. гражданам выплачивается пособие в минимальном размере и около 4 тыс. граждан получают пособия в максимальном размере - 14 556 рублей с учетом районного коэффициента, это пособие выплачивается за фактические дни безработицы", - отметил замглавы регионального агентства занятости населения.

За апрель и май этого года количество вакансий в Бурятии уменьшилось с 10 тыс. до 8 тыс. Сейчас в базе службы занятости республики 8,5 тыс. вакансий, из них около 7 тыс. - постоянного характера, большая часть - в Улан-Удэ. "В основном это вакансии в отрасли здравоохранения, строительства, требуются каменщики, бетонщики, арматурщики. Заявили потребность торговые сети, достаточно много вакансий в обрабатывающей промышленности - это Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, Улан-Удэнский авиазавод, завод мостовых металлических конструкций", - добавил Пивоваров.

Всего в Бурятии зарегистрировано 1 411 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Завершили лечение и выписались из больниц 694 человека, умерли 10 человек. В настоящее время проходит лечение в стационарах 531 пациент, на амбулаторном лечении находятся 176 пациентов.