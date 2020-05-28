Представитель ВОЗ в РФ считает, что в мире расширяется антивакцинальное лобби

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович полагает, что антивакцинальное лобби все больше разрастается по всему миру.

"Это движение разрастается. Это модно - быть диссидентом чего-то. <...> Антивакцинальное лобби говорит [все] больше и везде присутствует", - сказала она в четверг в ходе онлайн-собрания научного совета РАН "Науки о жизни" на тему "Вакцины к COVID-19: прогнозы и реальность", отвечая на вопрос о влиятельности этого лобби в разных странах мира.

По словам Вуйнович, медицинская система в одиночку с этим явлением бороться не может. "Мы это видим, мы стараемся одни как-то бороться против этого классическими методами, но, кажется, мир ушел по другому пути", - отметила она.

Представитель ВОЗ добавила, что каждый день расстраивается, когда читает на странице ВОЗ на русском языке в социальной сети "ВКонтакте" сообщения о том, что якобы "вакцина будет убивать людей" или "вакцина будет вредить людям".

"Хотя мы все знаем, что вакцина на самом деле - это самая главная мера в общественном здравоохранении, которая позволила современному миру сохранять жизни детей, увеличить продолжительность жизни, снизить уровень инвалидности", - подчеркнула Вуйнович. По ее мнению, необходимо подключить экспертов разных профилей, чтобы можно было понять, причины взволнованности людей, которые выступают против вакцины.

Она также отметила, что "антивакциональное лобби и разные фейки, которые идут про вакцину и вакцинацию, будут очень вредить любому поведению населения не только в отношении вакцинации, но в отношении системы здравоохранения в целом".