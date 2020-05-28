Захарова заявила, что Россия надеется наладить диалог с Африкой в борьбе с пандемией

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что созданные в ходе саммита Россия - Африка механизмы взаимодействия со странами континента позволят наладить сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю отмечаемого 25 мая Дня Африки.

Дипломат подчеркнула, что состоявшийся в прошлом году в Сочи саммит Россия - Африка и созданный в его рамках форум партнерства открыли новую страницу в традиционно дружественных российско-африканских отношениях и внесли вклад в развитие торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических и гуманитарных связей. "Мы рассчитываем, что созданный в ходе саммита механизм партнерства России с Африканским континентом позволит наладить кооперацию и в такой специфической сфере, как борьба с коронавирусной инфекцией, которая в настоящее время охватила весь мир", - указала Захарова.

День Африки отмечается с 25 мая 1963 года. Праздник был провозглашен по случаю создания Организации африканского единства (ОАЕ) и первоначально получил название День освобождения Африки.

Саммит Россия - Африка прошел 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов РФ и Египта. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.