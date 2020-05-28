Расписание прогулок москвичей появилось на mos.ru

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сервис, позволяющий москвичам узнать свой график прогулок, уже появился на официальном сайте мэра столицы mos.ru . Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в четверг.

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"Перед нами стоял выбор. Например, Московская область стала давать пропуска для прогулок. Мы решили пойти разрешительным порядком. Был разработан график, по которому жители могут гулять. Сервис уже появился на mos.ru, с ним можно ознакомиться", - сообщил Немерюк.

О введении в Москве с 1 июня возможности прогулок по графику сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин. В своем блоге он сообщил, что с этой даты власти начинают второй этап смягчения ограничений, в рамках которого также возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг.