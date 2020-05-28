СЖР призывает проверить обстоятельства задержания журналистов у здания ГУ МВД Москвы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) просит проверить обстоятельства задержания нескольких российских журналистов у здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава Союза Владимир Соловьев.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов и журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр задержаны в ходе пикета в поддержку журналиста Ильи Азара у здания ГУ МВД на Петровке, 38.

"Мы в курсе ситуации с задержанием коллег, следим за ситуацией и просим проверить обстоятельства задержки журналистов, так как одиночные пикеты не запрещены", - сказал Соловьев. При этом он отметил, что журналисты выразили гражданскую позицию, поддерживая Азара. Он пояснил, что Союз располагает широким набором механизмов защиты журналистов в инцидентах при исполнении ими своих обязанностей.

Ранее журналист Азар был арестован на 15 суток Тверским судом Москвы за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах").

До этого тот же суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Воронцова до 6 июля по обвинению в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Воронцов свою вину не признает. По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.