Жителям Ульяновской области начнут выдавать средства на создание мини-ферм

ТАСС, 28 мая. Власти Ульяновской области начнут выдавать жителям региона средства для создания мини-ферм в рамках социальных контрактов в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона в четверг.

"Принято решение выдавать жителям средства в рамках социального контракта на создание мини-ферм. В условиях пандемии это станет подспорьем для жителей, особенно для семей, проживающих в сельской местности. Выдача средств начнется в этом году", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что социальный контракт - это договор о предоставлении малоимущим семьям государственной социальной помощи в виде денежных выплат, социальных услуг или жизненно необходимых товаров. В данном случае речь будет идти о единовременных выплатах, на которые семьи смогут купить коров, свиней, птицу или других животных для создания своей небольшой фермы.

"Также можно будет закупить корма для домашних животных. При этом жители берут на себя обязательства заниматься подсобным хозяйством - то есть кормить, ухаживать, выращивать, частично реализовывать полученную продукцию и, таким образом, увеличивать доход своей семьи", - объяснили в министерстве.

По данным пресс-службы, суммы единовременной поддержки для создания таких ферм пока обсуждается.

"Для работы в этом направлении будет усилено межведомственное взаимодействие между Министерством агропромышленного комплекса и Министерством социального благополучия. Так, например, социальный контракт может стать стартапом для вхождения в грантовую поддержку Минсельхоза", - пояснила собеседница агентства.