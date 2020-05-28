Собянин отметил эффективность масочного режима в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции не ухудшилась в Москве после открытия промышленных предприятий и строек благодаря масочному режиму и работе медиков. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Должен порадовать, что несмотря на то, что мы открыли всю промышленность, стройку и на улице увеличилось количество людей, МФЦ приступило к работе - ситуация [с коронавирусом] не ухудшилась. Благодаря работе медиков, всей медицинской системы, которая противостоит коронавирусной инфекции. И главное - благодаря ответственному поведению москвичей и тому, что мы одновременно с открытием отраслей ввели дополнительные меры масочного режима", - сказал Собянин.