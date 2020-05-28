В МИД России призвали США к отказу от попыток осложнить борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Попытки США прибегнуть к дезинформации с целью дискредитации усилий России по противодействию распространению коронавируса осложняют международное сотрудничество в борьбе с глобальной угрозой. Об этом заявила в четверг на брифинге в видеоформате директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает сожаление, что вместо сотрудничества с мировым сообществом в борьбе с пандемией на Западе, в частности в США, лишь добавляют новые раздражители и в двусторонние отношения, и в принципе в международную повестку, - отметила она. - Мы призываем Вашингтон пересмотреть свои подходы, отказаться от негативных практик, которые лишь усугубляют проблему глобального масштаба, и призываем к взаимодействию".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание в этой связи на опубликованное на сайте Госдепа США объявление о конкурсе на получение гранта в размере $250 тыс. на подготовку доклада на тему "Дезинформационные кампании РФ и СССР по тематике здравоохранения". "Назвать это грантом можно условно, - считает она. - Складывается ощущение, что доклад уже готов, все материалы сверстаны и нужно найти только организацию, которая возьмет за немаленькую сумму на себя труд все это вбросить в публичное пространство".

По словам дипломата, упомянутый грант предусмотрен для "американских и зарубежных некоммерческих организаций, институтов и вузов, а также коммерческих структур", его планируется разместить через Центр глобального взаимодействия при Госдепе, который намерен изучить некую "экосистему" российской пропаганды в действии. От претендентов ожидают, что под руководством центра будет подготовлен некий анализ относящихся к сфере здравоохранения дезинформационных кампаний РФ и СССР с целью их изучения и предания огласке.

"Оставляя за скобками здравомыслие и релевантность постановки в 20-м году XXI века задачи изучения неких дезинформационных кампаний СССР, мы оцениваем этот объявленный конкурс как прямой заказ на дискредитацию тех усилий, которые осуществляются под эгидой правительства РФ в борьбе с коронавирусом, и, в общем-то, вклад в глобальную инфодемию, о которой говорил генеральный секретарь ООН, - продолжила Захарова. - Мы неоднократно привлекали внимание профильных международных структур, широкой общественности к запущенной на Западе, в том числе в США, кампании по дискредитации правительств целого ряда государств, тиражированию обвинений в дезинформации по тематике коронавируса, а также работе по подмене понятий".

"Очевидно, что, заявляя о необходимости борьбы с дезинформационными кампаниями, ряд западных стран как раз эти дезинформационные кампании финансирует и подогревает, - подчеркнула она. - Это скрыть невозможно. Скоординированный характер подобных акций, которые были направлены в том числе против РФ, продемонстрировала синхронная публикация недостоверных материалов, в частности о нашей стране, в западных СМИ".