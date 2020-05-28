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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве разрешат передвигаться без маски на автомобилях и мотоциклах

Новые правила начнут действовать с 1 июня

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Жители Москвы с 1 июня смогут не надевать маски при передвижении на личном транспорте, заявил радиостанции "Говорит Москва" первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Для передвижения по городу в машине и на мотоцикле с 1 июня маска не понадобится", - сказал он.

В соответствии указом, который накануне подписал мэр Москвы Сергей Собянин, использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания необходимо будет при любом выходе их дома, в том числе для прогулок и занятий спортом.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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