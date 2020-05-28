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Пандемия коронавируса нового типа
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Ношение маски и перчаток в общественных местах Петербурга обязательно до 14 июня

Также до 14 июня останутся закрытыми леса и парки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Ношение средств индивидуальной защиты останется обязательным в общественных местах, магазинах и транспорте до 14 июня - в период смягчения ограничений, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора города.

"В общественных местах, в транспорте, в магазинах использование средств индивидуальной защиты [на первом этапе смягчения ограничений, с 1 июня по 14 июня] останется обязательным", - говорится в сообщении.

Леса и парки останутся закрытыми

Также в городе продлевается действующий с 30 марта запрет на посещение городских лесов и лесопарковых зон до 14 июня. 

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление о продлении действия особого противопожарного режима на территории Санкт-Петербурга по 14 июня 2020 года. В этот период запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением работающих там специалистов", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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