Ношение маски и перчаток в общественных местах Петербурга обязательно до 14 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Ношение средств индивидуальной защиты останется обязательным в общественных местах, магазинах и транспорте до 14 июня - в период смягчения ограничений, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора города.

"В общественных местах, в транспорте, в магазинах использование средств индивидуальной защиты [на первом этапе смягчения ограничений, с 1 июня по 14 июня] останется обязательным", - говорится в сообщении.

Леса и парки останутся закрытыми

Также в городе продлевается действующий с 30 марта запрет на посещение городских лесов и лесопарковых зон до 14 июня.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление о продлении действия особого противопожарного режима на территории Санкт-Петербурга по 14 июня 2020 года. В этот период запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением работающих там специалистов", - говорится в сообщении.