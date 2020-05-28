Пентагон может сократить время обязательного карантина для военных до 10 дней

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Руководство Министерства обороны США изучает возможность сокращения продолжительности обязательного карантина для военнослужащих, потенциально контактировавших с зараженными коронавирусом, с 14 до 10 дней. Об этом руководитель оборонного ведомства Марк Эспер заявил в четверг, отвечая на вопросы американских военнослужащих в Пентагоне.

"Сейчас мы думаем, как можно отрегулировать наши правила и практики. <...> В целом у нас более молодые, здоровые <...> военные, которые могут выдержать коронавирус. <...> Один из вариантов, который нам рекомендовали рассмотреть доктор [Энтони] Фаучи (директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний - прим. ТАСС) и (координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора) Биркс - сокращение времени карантина, к примеру, с 14 дней до 10 дней", - сказал глава Пентагона.

"Мы учимся по мере развития событий, как сказал министр, мы начали с возможного карантина в 21 день, сейчас это 14 дней, мы очень серьезно изучаем возможность его сокращения до 10 дней, - отметил в свою очередь председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, присутствовавший на мероприятии. - Мы знаем, что инкубационный период для этого конкретного вируса составляет в среднем 5-6 дней. <...> Если вы находитесь в самоизоляции в течение десяти дней и результаты теста после этого отрицательные, с вероятностью 98-99% у человека его (вируса - прим.ТАСС) нет".

Коронавирус к настоящему моменту диагностирован более чем у 9 тыс. американских военнослужащих. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в целом в США зафиксировано более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 100 тыс. человек.