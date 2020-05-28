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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве ограничат доступ на Красную площадь в день парада Победы

Мэр столицы Сергей Собянин выразил надежду, что к 24 июня ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшится
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Доступ на Красную площадь в день парада Победы в Москве, который состоится 24 июня, будет ограничен. Об этом заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Красная площадь имеет свои ограничения. И всегда в день парада [Победы] приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет", - сказал он, добавив, что власти столицы готовятся к проведению парада совместно с министерством обороны.

Мэр также выразил надежду, что к 24 июня ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшится.

Президент России Владимир Путин 26 мая на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

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Пандемия коронавируса нового типа
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