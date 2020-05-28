Церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли на май 2021 года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ в связи со сложной эпидемиологической ситуацией перенесена на май 2021 года. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщил председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

"Было принято решение о переносе церемонии ТЭФИ и вручении статуэток ТЭФИ на май 2021 года, - сказал он. - Решение было вызвано тем, что традиционные даты, которые сложились в последние годы, приходятся на начало октября. Публичные собрания в это время года еще могут находиться под разными ограничениями, а устраивать праздник в масках и перчатках нам кажется не целесообразным".

Швыдкой также уточнил, что прием заявок на соискание премии завершится 1 февраля 2021 года. По его словам, очень важно отметить корреспондентов, съемочные группы, которые освещали пандемию. "Мы думаем, что эта тема (борьбы с пандемией) так или иначе найдет свое отражение в церемонии ТЭФИ и результатах голосования", - заметил он.

Он также выразил надежду, что на соискание награды будут представлены проекты разнообразной тематики, а также, возможно, и проекты, которые вышли на онлайн-платформах и в интернете. "К 1 июля мы поймем, какой контент, который сегодня представлен на национальных платформах, в национальных сетях интернета, может быть тоже включен в конкурс", - сказал Швыдкой, заметив, что данный вопрос пока обсуждается.

О премии

ТЭФИ была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий.

Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

В голосовании принимают участие более чем 1 тыс. представителей индустрии.