Архивы Ленобласти выпустят сборник рассекреченных документов о преступлениях нацистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Сборник документов о преступлениях нацистов против мирных жителей в годы Великой Отечественной войны в Ленинградской области планируется опубликовать по проекту "Без срока давности" в декабре 2020 года. В него войдут 220 документов из федеральных, городских и областных архивов, сообщила в четверг директор Архивного управления в Выборге Юлия Крипатова.

"Изданию придают особую ценность рассекреченные документы из архивов ФСБ России и сводки из архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. По ним можно отследить принудительные работы, голод, угон населения в рабство, побои, расстрелы - и это только лишь маленький список всего того, что творилось на территории Ленинградской области в военное время", - сказала Крипатова на онлайн-брифинге администрации области, посвященном презентации сборника.

Проект приурочен к 75-летию Победы. Он предполагает публикацию серии архивных документов о военных преступлениях, акциях массового геноцида и трагедии мирного населения на оккупированных территориях СССР в период Великой отечественной войны с 1941 по 1945 год. В сборник вошли документы из архивов Ленинградской области, Санкт-Петербурга и рассекреченные документы из архивов ФСБ России.

По словам главы Архивного управления Ленинградской области Андрея Савченко, несмотря на ограничения и сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, совместными усилиями всех участников проекта, прежде всего коллективом государственного архива, первые этапы проекта успешно и в срок завершены. "Подготовлено, выявлено и отобрано более 220 документов, которые войдут в региональный том "Без срока давности", - рассказал Савченко. В руки читателей и пользователей тома попадут в декабре 2020 года.

Все документы разделены на шесть тем, в которых говорится о различных видах преступлений: "Карательные операции, направленные на централизованное уничтожение мирного населения", "Преступления против детства", "Уничтожение мирных жителей в среде обитания", "Уничтожение голодом и создание заведомо невыносимых условий существования", "Принудительные работы и угон местного населения", "Уничтожение граждан, которые находились в больницах".

Цель проекта "Без срока давности" - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

Ленинградская область в годы войны

Ленинградская область в предвоенные годы была самой крупной на Северо-Западе страны: она включала 72 района и 12 городов областного подчинения, в том числе территории современных Новгородской и Псковской областей. За период немецкой оккупации 1941-1944 годов население области, до войны составлявшее более 3 млн человек, сократилось на две трети.

В оккупированных районах были замучены и убиты 172 тыс. человек, на работы в Германию из Ленинградской области было угнано 404 230 человек. Практически полностью было разрушено 20 городов и 3135 сел, деревень и других населенных пунктов.