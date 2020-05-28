В США семья умершего после задержания афроамериканца хочет независимого вскрытия

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Семья афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией города Миннеаполиса (штат Миннесота), хочет провести независимое вскрытие тела покойного, так как не доверяет властям и официальным патологоанатомам. Об этом адвокат Флойдов Бенджамин Крамп сообщил в четверг телекомпании CNN .

По словам юриста, семья афроамериканца дожидается завершения патологоанатомической экспертизы с тем, чтобы "провести независимое вскрытие, потому что не доверяют властям города Миннеаполиса". "Неужели в Америке две системы правосудия - одна для черных американцев, а другая для белых?" - задал риторический вопрос Крамп.

Он считает, что полицейские, которые злоупотребили полномочиями при задержании Флойда, должны были быть арестованы немедленно. По данным телекомпании NBC, полицейский Дерек Шаувин был склонен к насилию, на него с момента приема на службу в 2001 году поступили десятки жалоб. Однако этого полицейского ни разу не привлекали к дисциплинарной ответственности.

В Миннеаполисе две ночи подряд проходили массовые демонстрации после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание Флойда 25 мая по подозрению в том, что он пользовался фальшивыми документами. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его наземь. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на пленке, это игнорировали. Вскоре после этого задержанный умер в одной из больниц города.

Четверо стражей порядка, которые участвовали в задержании Флойда, 26 мая были уволены. Представители ФБР сообщили о начале расследования в связи с произошедшим. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен разобраться в ситуации.