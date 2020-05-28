Эксперты: рекомендации Минздрава помогут точнее определять причины смерти при пандемии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Новые методические рекомендации Минздрава РФ по выбору причин и учету смертности пациентов с новой коронавирусной инфекцией должны систематизировать работу специалистов по выявлению причинно-следственной связи при постановке окончательного диагноза в случае смерти человека с коронавирусом, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее Минздрав России утвердил методические рекомендации по ведению статистики заболеваемости и смертности из-за новой инфекции. В их основу положены принципы, установленные Международной классификацией болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, из документа следует, что пациенты, не имеющие жалоб и симптомов, не должны учитываться, даже если их тест на коронавирус оказался положительным.

"Минздрав подготовил те рекомендации, которые соответствуют ВОЗ. И там даны просто разъяснения по тем причинам, которые следует шифровать при случае наступления трагического результата. Основная задача - это причинно-следственная связь, которая должна быть обозначена в постановке диагноза, какая причина привела к смерти", - рассказал ТАСС в четверг директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Владимир Стародубов.

Главный внештатный специалист патологоанатом Минздрава РФ, академик РАН Георгий Франк пояснил, что в России почти все умершие подвергаются патологоанатомическому исследованию и только на основании результатов данной процедуры ставится диагноз. Поэтому в министерстве было принято решение более детально разъяснить порядок постановки диагноза в случае с новой коронавирусной инфекции.

"Дело в том, что пациент может иметь положительный тест на COVID-19, но у него может быть и какое-то другое заболевание еще: легочные опухоли, инсульт, инфаркт, заболевание легочной артерии. Много есть болезней очень серьезных, которые приводят пациентов к гибели сами по себе. Поэтому надо различать пациентов, у которых позитивный тест на коронавирус, у которых подтвержден диагноз клинически, компьютерной томографией, и тех, у которых [поставлен диагноз, когда] произведено вскрытие. Поскольку все-таки только вскрытие является конечным гарантом диагностики на коронавирус, но тем не менее, нигде этого не делается, кроме как у нас в России", - сообщил эксперт.

Пересчет статистики

Рассуждая о том, изменятся ли цифры статистики по числу умерших в России от новой коронавирусной инфекции, Стародубов предположил, что новый метод подсчета практически никак не отразится на данных. "В десятом пересмотре [Международной классификации болезней] есть правило шифрования, кодирования причин смертности, и ВОЗ дало отдельно разъяснения по COVID-19 в связи с появлением этой инфекции. Это мы проходили при туберкулезе, при СПИД, при гриппе. Ничего здесь нового абсолютно нет", - сообщил он.

При этом Франк считает, что статистика может увеличиться в несколько раз.

"Не думаю, что на порядок, но в два, может быть, в три раза увеличатся [цифры], я думаю, - сказал эксперт Минздрава. - Но надо дождаться окончательных цифр: дело в том, что мы не имеем еще цифр за апрель даже и май. Более того, есть еще ожидание других цифр, потому что медицинские свидетельства о смерти после вскрытия могут уточняться еще в довольно большом проценте случаев, потому что мы ожидаем там гистологических исследований и прочих исследований. Окончательная картина будет известна только потом".

Последние данные

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 379 051 случай заражения, выздоровели 150 993 человека, умерли 4 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

По подсчетам ТАСС на основе информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, условный уровень смертности от инфекции в Москве на конец апреля составлял около 1,1%. В столичном департаменте здравоохранения в четверг уточнили, что по новым правилам расчета летальность в апреле составила от 1,4% до 2,8% в зависимости от выбранной методики.