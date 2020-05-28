В штате Нью-Йорк зафиксировали рекордно низкий прирост случаев заражения коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Число умерших из-за заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло за последние сутки на 74 человека, количество новых случаев заболевания достигло самого низкого показателя за все время пандемии. Об этом заявил в четверг губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой ведется на его сайте.

"Количество новых случаев COVID-19 снизилось - 163 за вчера. Это самый низкий показатель. Это хорошие новости, сравнительно хорошей новостью является суточный показатель смертности - 74", - отметил губернатор.

Согласно приведенным на пресс-конференции данным, 26 мая в штате зафиксировали смерть 74 человек из-за коронавируса, 25 мая - 73 человек, 24 мая - 96 человек, 23 мая - 109 человек, 22 мая - 84. Куомо подчеркнул, что продолжают снижаться темпы роста числа инфицированных, которым требуется госпитализация.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США более 1,70 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 100 576 человек. В Нью-Йорке сложилась более тяжелая ситуация, чем в любом другом штате. Там выявили более 369,8 тыс. случаев заражения и свыше 29,3 тыс. летальных исходов.