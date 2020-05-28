{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус выявлен у одной из сотрудниц винзавода "Массандра" в Крыму

Предприятие сейчас продолжает работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у одной из офисных сотрудниц крупнейшего в Крыму и одного из самых больших в России винодельческого предприятия "Массандра", несколько работников предприятия отстранили от работы, на производстве ситуация не сказалась. Об этом сообщила в четверг на своей странице в Facebook гендиректор завода Янина Павленко.

На эту тему
Какие органы поражает коронавирус. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

По информации замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрия Крутикова, сотрудница "Массандры", у которой выявлен коронавирус, контактировала с зараженным ранее, и после получения положительных тестов ее отправили в седьмую городскую клиническую больницу Симферополя, где во время пандемии действует госпиталь.

"Массандра" продолжает работу, разумеется, под контролем Роспотребнадзора, соблюдая все требования, включая отстранение от работы тех, кто был в контакте [с заразившейся], мониторя состояние здоровья сотрудников", - написала Павленко.

Она отметила, что не может разглашать персональные данные о заразившейся сотруднице, добавив, что это офисный работник, не имеющий отношения к производственным процессам.

Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Крыму на 28 мая составило 361 человек, выздоровели 195 человек, умерли 11. Под медицинским наблюдением находятся 2 356 человек, из которых на дому - 1 268, в стационарах - 283, изолировано в обсерваторы 805.

Винзавод "Массандра", основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству вин. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников. В состав "Массандры", кроме головного завода, входят восемь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 180 км.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Студентов Петербурга на время пандемии трудоустроят на горячую линию "Мы вместе"
Они смогут зарабатывать около 12 тыс. рублей в месяц
Читать полностью