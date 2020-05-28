Коронавирус выявлен у одной из сотрудниц винзавода "Массандра" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у одной из офисных сотрудниц крупнейшего в Крыму и одного из самых больших в России винодельческого предприятия "Массандра", несколько работников предприятия отстранили от работы, на производстве ситуация не сказалась. Об этом сообщила в четверг на своей странице в Facebook гендиректор завода Янина Павленко.

По информации замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрия Крутикова, сотрудница "Массандры", у которой выявлен коронавирус, контактировала с зараженным ранее, и после получения положительных тестов ее отправили в седьмую городскую клиническую больницу Симферополя, где во время пандемии действует госпиталь.

"Массандра" продолжает работу, разумеется, под контролем Роспотребнадзора, соблюдая все требования, включая отстранение от работы тех, кто был в контакте [с заразившейся], мониторя состояние здоровья сотрудников", - написала Павленко.

Она отметила, что не может разглашать персональные данные о заразившейся сотруднице, добавив, что это офисный работник, не имеющий отношения к производственным процессам.

Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Крыму на 28 мая составило 361 человек, выздоровели 195 человек, умерли 11. Под медицинским наблюдением находятся 2 356 человек, из которых на дому - 1 268, в стационарах - 283, изолировано в обсерваторы 805.

Винзавод "Массандра", основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству вин. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников. В состав "Массандры", кроме головного завода, входят восемь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 180 км.